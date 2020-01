Jeden lunárny cyklus sa končí. Nový sa začína!

Keď po zimnom slnovrate príde spln Mesiaca, tak o dva týždne nato, v noc mesačného novu, sa tradične začína nový lunárny rok východoázijského kalendára. Už o pár dní, koncom tohto týždňa, k tomu dôjde.

kvety bielej ume (Ivan Rumánek)

Lenže teraz sa nekončí len starý lunárny Prasačí rok. Končí sa aj celý 12-ročný cyklus. A začne sa nový.

V Japonsku sú v tomto čase v plnom kvete marhuleume. Kvitnúce ume – to je jedinečný prírodno-kultúrny úkaz. Týmito stromami sú totiž naplnené parky aj predzáhradky domov, a tak, keď sa niekedy okolo našich Vianoc začnú postupne otvárať púčiky týchto stromov, v chladivom zimnom vzduchu ich vôňa, ktorej sa u nás trošíčku podobá vôňa niektorých kultivarov jabloní, sa nesie celými ulicami, parkami a štvrťami japonských pospolitostí. Je to slávnostná atmosféra, v ktorej Japonci prežívajú nie len západný Nový rok (1. januára), ale aj tradičný – lunárny Nový rok (1. mesiac 1. deň „starého kalendára“, ako tomu hovoria).

Japonci okolo r. 1870 prešli na náš - západný solárny kalendár. Dovtedy používali čínsky lunárny kalendár, ktorého najväčšie sviatky boli vždy v dátum, zdvojujúci nepárne (jangové) číslice: 1. mesiac 1. deň bolNový rok, 3m3d sviatok dievčatiek Hinamacuri, 5m5d sviatok chlapcov Tango-no sekku, 7m7d sviatok zamilovaných dvojíc Tanabata, a tak ďalej. Pri prechode na solárny kalendár si Japonci číselnú symboliku týchto sviatkov preniesli na zodpovedajúce západné solárne dátumy, takže Nový rok (Ošógacu) teraz oslavujú 1.1. (tj. 1. januára), Hinamacuri je 3.3. (tj. 3. marca)... Zaujímavé však je, že sviatok zaľúbencov Tanabata sa doposiaľ v niektorých oblastiach oslavuje aj v lunárny termín (7. lunárny mesiac, 7. deň), v iných zasa 7. júla... Je to jeden z príkladov, ako si prastará tradícia lunárneho kalendára ešte aj dnes ponechala svoje miesto v japonskej kultúre.

Vláda prvého symbolického zvieraťa v lunárnom zvieratníku – Potkana (alebo „Myši“ – záleží na preklade, keďže v japončine aj čínštine tieto pojmy splývajú) – je preto v Japonsku už nastolená, pretože sa „Potkaní rok“ začal už 1. januára. Otázne však je – a to Vám nijaký veštec neprezradí – či politickým rozhodnutím posunúť sviatok Nového roka z lunárneho termínu „1. mesiac, 1. deň“ na solárny prvý január mohlo nejako ovplyvniť chod Vesmíru, na ktorom je striedanie zvieratníkových znamení založené. Podľa môjho skromného názoru – asi veľmi nie. A preto sa pri definovaní symbolu daného roka riadim až lunárnym termínom, lunárnym Novým rokom, alebo - ako je u nás známejší – „čínskym Novým rokom“.

Rozdiel medzi západným (gréckym) a východoázijským (čínskym) zvieratníkom spočíva v nasledujúcom: Gréci (ktorí to azda prijali od Féničanov a Babylončanov), pri pozorovaní oblohy dospeli k poznatku, že Slnko sa voči ostatnej štruktúre súhvezdí postupne pohybuje, a to tak, že za rok urobí cez všetky súhvezdia jeden celý okruh. Prišli na to výpočtami, nie voľným okom, pretože – pochopiteľne – vo dne nemožno vidieť, v akom súhvezdí sa Slnko nachádza. Dráhu Slnka cez súhvezdia rozdelili na 12 častí a každú časť pomenovali zvieraťom či postavou, ktorú fantázia prisúdila konkrétnym hviezdnym zostavám. A tak kto sa narodí v čase, keď Slnko sa na oblohe nachádza v súhvezdí Panny, tak sa hovorí, že je v znamení Panny. Číňania, okrem rozdielov v povahách ľudí v závislosti od mesiaca v roku narodenia, uplatňovali pozorovania širšieho charakteru: že ľudia narodení aj v rovnakom roku zdieľajú isté vlastnosti či založenia. Abstrahovaním týchto vlastností dospeli k definícii pomocou vizuálnych symbolov zvierat, ktoré zodpovedajú daným povahám. Tym kto neveríte v horoskopy, na tomto mieste skončí trpezlivosť a poviete si „blbosť“. Kto sa však čínskym horoskopom zaoberá, tak ako ja, musí uznať, že niečo na tom je, a že ľudia sa podľa roku svojho narodenia skutočne niečím dajú definovať. Samozrejme, bola tu potrebná oveľa širšia abstrakcia než u definície prostredníctvom mesiacov či dní, navyše tu nebola nijaká vesmírna pomôcka, pretože na nebi nevidno nejaký konkrétny symbol počas celého roka... Ako však Číňania dospeli k číslu 12, je jedna zo záhad dejín ľudstva, ktorej riešenie asi nikdy nebudeme vedieť s istotou. Je pravda, že staroveká čínska kultúra mala očividne kontakty s Mezopotámiou aj Egyptom, a kombinácia 10-kového a 12-kového počítania je geniálnym prínosom Číňanov do astrologického uchopovania reality. 10-kové počítanie pochádza – pochopiteľne – z desiatich prstov na rukách. (Na rozdiel od nás, ktorí na rukách vieme napočítať len do desať, dokážu vo Východnej Ázii napočítať na prstoch dvoch rúk do sto – geniálny trik, ktorý poznajú všetci moji študenti :-) ) Číslo 12 pochádza z približného počtu mesačných cyklov v rámci jedného solárneho roka... Znamená to, že od jednej zimy do druhej zimy sa na oblohe Mesiac objaví v Splne 12x. Ale poznatok, že po dvanástich rokoch sa vlastnosti ľudí opakujú, a že teda ide o 12-ročné cykly, je, podľa mňa, dedičstvom tisícročí, ba myriadročí ľudských pozorovaní...

Na počítanie desiatok sa vyvinuli vo všetkých kultúrach sveta číslovky od 1 do 10. Popri nich si Číňania vytvorili aj 12-kové počítanie, a to práve pomocou dvanástich zvierat, charakterizujúcich založenie ľudí, narodených v tom istom roku. Prvým zvieraťom je Potkan, druhým Byvol, tretím Tiger, a tak ďalej. Pritom horoskopy nie sú automatickým mŕtvym systémom – napr. vôbec neplatí, čo by sme si automaticky mysleli, že „keď je môj rok, tak mám šťastné obdobie“. Ľudia niektorých znamení totiž v tom „svojom“ roku môžu mať práve smolu, prípadne náchylnosť k neúspechu a podobne... To ako sa ktorým rovesníkom darí v „ich“ roku, je spísané v horoskopoch, ktoré sú prastaré. Keď si len pomyslím, koľko pozorovania ľudských pováh, osudov, šťastí aj nešťastí je zhromaždené v týchto horoskopoch, a keď vidím, že to „tuším fakt funguje!“, nazdávam sa, že v tejto múdrosti musí byť pozorovanie ľudstva od pradávneho praveku, múdrosť, ktorú si naprieč ľadovými dobami a odrodami ľudskej rasy odovzdávali navzájom mágovia, šamani a veštci dávno predtým, než len-pomerne-nedávno ľudstvo vymyslelo písmo...

Nový rok je vždy príležitosťou očistiť sa od prežitého zla a postaviť sa budúcnosti s očakávaním a nádejou. A teraz sa nám navyše k tomu ešte zakončuje aj celé jedno 12-ročné obdobie a začína sa nové. Veľmi vhodná doba skúsiť sa pozrieť na svet novými očami a s radosťou, že všetko zlé, čo sme prežili, je za nami a stojíme na prahu niečoho nového, čo nám, dúfajme, prinesie aj veľa dobrého.

Ako sa teda bude dariť rovesníkom narodeným v rokoch jednotlivým zvierat? Pokúsim sa Vám aspoň stručne prerozprávať čínsku astrologickú definíciu – pokiaľ teda viete, v znamení ktorého zvieraťa bol rok, kedy ste sa narodili. V Potkaňom (alebo „Myšacom“) roku sa Vám teda bude dariť nasledovne:

1 - inteligentný Potkan: úspech, postup.

2 – vytrvalý Byvol: úspech

3 - vládnuci Tiger: je dobré počínať si s rozvahou

4 – hopsajúci Zajac (alebo – „Mačka“): kľudný rok

5 – velebný Drak: rušný a vzrušujúci rok, ale nedajte sa strhnúť!

6 – zdravo pri zemi sa držiaci Had: aktívny, ale aj dramatický rok

7 – slobodomilovný Kôň: ťažký rok, ale treba vytrvať!

8 – obozretná Ovca: dobrý a úspešný rok

9 – prešibaná Opica: úspešný rok

10 – sebavedomý Kohút: náročný rok, treba byť obozretný.

11 – ochraňujúci Pes: úspešný rok

12 – užívajúce si Prasa: rok neistôt

kvitnúce ume v tókijskom parku (Ivan Rumánek)